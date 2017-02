Le pont Hassan II reliant Rabat et Salé ne présente aucun risque pour les usagers

Les usagers du pont Hassan II peuvent soupir un souffle de soulagement. Le pont reliant Rabat et Salé ne présente aucun problème de stabilité pouvant mettre en cause la sécurité des usagers. L’annonce a été faite vendredi 17 février par l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg, pour démentir les informations et rumeurs, publiées par certains organes de presse et relayées par les réseaux sociaux, évoquant des aggravations de fissures apparues sur une partie de la voie donnant accès au Pont Hassan.

L’Agence explique que les « désordres » constatés, qui sont apparus suite aux travaux de terrassement du projet avoisinant en novembre 2016, ne concernent ni le pont ni le viaduc mais uniquement une partie de la voie d’accès côté Salé.