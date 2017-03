Les podcasts scientifiques se multiplient et gagnent en notoriété au Maroc

Les jeunes militants de la science s’activent

“J’aime voir cette lumière dans les yeux des gens quand ils comprennent l’essence d’un concept scientifique, et ensuite la soif d’en savoir plus qui s’ouvre chez eux”. Ces mots résument parfaitement la passion de Othmane Safsafi pour la science et le partage de connaissances. Grâce à ses vidéos ludiques abordant différents thèmes scientifiques, ce jeune étudiant marocain est devenu une star de la toile au Maroc, tout en évitant les sentiers battus. Ses atouts? Une formation scientifique solide, un langage simplifié et des moyens de communication modernes et efficaces.

Sa chaînes YouTube ainsi que sa page Facebook, toutes les deux baptisées «Sciences mat», en référence aux sciences mathématiques, comptent déjà 11.000 et 43.000 abonnés respectivement. Elles offrent aux visiteurs des explications simplifiées de phénomènes scientifiques, souvent ignorés à cause de leur supposée complexité.

La science contagieuse

Et pour gagner l’intérêt du téléspectateur, ce jeune podcaster adopte une méthode intégrée. Expliquer la déclinaison ou l’application de ces phénomènes dans la vie réelle, jouer la carte de l’esthétique, le tout dans le dialectal marocain pour une meilleure compréhension. Othmane n’est pas le seul à mener ce combat en faveur de la vulgarisation de la science. Najib El Mokhtari lui aussi s’y met depuis des années. Son activisme a été récompensé en 2016 avec le prix de la personnalité web de l’année au Maroc Web Awards. «J’ai toujours été fasciné par l’Univers. Quand j’étais petit, nous passions souvent les vacances dans une ferme à la campagne, loin de la pollution lumineuse des villes. Je suis tombé amoureux des étoiles là-bas. Mes deux grands frères m’expliquaient en darija non seulement comment repérer les constellations dans le ciel, mais aussi comment programmer un ordinateur», nous explique-t-il.

Ces explications simples et intuitives en darija l’ont profondément marqué. Alors que YouTube commençait à devenir une plateforme de partage de la connaissance, il réalise qu’il allait tôt ou tard créer une chaîne de vulgarisation scientifique. C’est alors une passion puissante qui le motive, le désir de partager le sentiment profond, parfois limite euphorique, qu’on a quand on accède à une nouvelle connaissance, dit-il. «J’ai un épisode qui explique pourquoi quand on lâche une pierre, elle tombe par terre, mais la lune, qui est une grosse roche dans le ciel, ne nous tombe pas dessus. Le jour où j’ai appris la réponse, ça m’avait moi-même profondément touché », poursuit-il. Sa chaîne YouTube, qui totalise plus d’un million de vues, offre au visiteur l’opportunité d’explorer différents champs scientifiques, tout en posant des questions originales susceptibles de provoquer la curiosité.

Connaissance face au buzz

Mais dans une société où l’analphabétisme pèse encore lourd, et où l’esprit critique et le raisonnement scientifique et rationnel sont loin d’être bien installés, la vulgarisation de la science est loin d’être de tout repos. «Contrairement à un contenu plus souple et divertissant, le spectateur devra fournir un effort pour comprendre ce dont on lui parle. L’internet, d’aujourd’hui, qui est basé sur le buzz et l’information rapide, ne pousse pas les gens à fournir cet effort. Alors, quand je publie une vidéo scientifique, il y a des personnes qui la trouvent difficile d’accès car ils n’ont pas l’habitude d’être concentrés et de faire attention devant une vidéo YouTube», affirme Othmane. Toutefois, il y a de quoi être optimiste, alors que les Marocains font de plus en plus preuve de curiosité. «Les questions scientifiques sont des questions que nous nous posons de façon innée. Pour beaucoup de ces gens, il suffit qu’ils voient un contenu qui touche ce côté curieux chez eux sans barrières et sans langue de bois, pour qu’ils retrouvent de nouveau l’enfant curieux au fond d’eux», estime Najib.

Quoi qu’il en soit, la diffusion des valeurs de la pensée scientifique a encore une grande marge de progression au Maroc. «C’est nouveau au Maroc. Il n’y a pas encore de figure dominante qui ait déjà ouvert la voix à cette discipline», regrette Othmane. Résultat, ces jeunes «militants» de la science ont l’air d’ovnis pour une bonne partie du public, estime- t-il. Mais les mentalités changent, surtout chez les jeunes, qui apprécient le fait de pouvoir découvrir les sciences sur un de leurs médias préférés.

A cela s’ajoute le handicap de la langue. D’après Najib, la langue de l’école favorise souvent l’apprentissage et la récitation par coeur, tandis que la science nécessite une vraie assimilation et une compréhension intuitive des phénomènes de l’univers.

La vulgarisation scientifique peut alors compenser les lacunes de l’enseignement scientifique dans les écoles marocaines. D’un côté, Internet permet la démocratisation ultime de la connaissance, d’après Najib.

Un soutien à l’école

«Dans le futur, de plus en plus, si vous avez du mal à suivre en classe, vous n’aurez qu’à vous connecter à votre Channel YouTube favori, je cite la chaîne Crash Course par exemple, et réviser votre sujet à votre rythme». Il considère également que les chaînes YouTube pallient le manque d’expériences scientifiques, qui sont de moins en moins faites en classe. Les podcast scientifiques explorent également des pistes totalement oubliées par l’école, comme le scepticisme, la méthode scientifique ou encore l’aspect «émerveillement devant l’univers».

Un enthousiasme à modérer toutefois. Selon Othmane, la vulgarisation peut consolider le domaine de l’éducation nationale, et peut toucher un public plus âgé qui n’a pas forcément été bien formé dans les rangs de l’école. Par conséquent, la vulgarisation n’est pas un remplacement de l’école, ni une alternative. «D’ailleurs, la vulgarisation joue d’autres rôles que l’école ne joue pas, comme par exemple expliquer l’importance de la recherche scientifique au grand public» conclut-il. Ainsi, c’est une relation de complémentarité qui naît entre les deux