Plusieurs actions pour lutter contre la mendicité et le vagabondage

La Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra a mis en place récemment un programme préfectoral pour la lutte contre la mendicité et le vagabondage, un numéro vert pour informer sur les cas de vagabondage interceptés et un observatoire dédié à ces deux problématiques.

Selon un communiqué conjoint de la Wilaya et de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), ces mesures s’inscrivent dans le cadre de cette initiative nationale et en application de la convention-cadre sur la mise en œuvre du schéma régional de lutte contre la précarité dans la région Rabat-Salé-Kénitra pour la période 2016-2020.

Ainsi, le numéro vert « 0800000202 », permettant des appels gratuits, a été mis à la disposition du public pour informer sur les cas de vagabondage interceptés et garantir l’intervention et l’action rapide des unités mobiles d’assistance sociales, a indiqué le communiqué.

La Wilaya a aussi mis en place un cadre institutionnel par l’institution du comité préfectoral pour la protection sociale, où siègent les instances élues, les autorités sécuritaires et sociales, ainsi que le tissu associatif actif dans le domaine de lutte contre la précarité.

Ce comité doit mettre en œuvre le programme préfectoral de lutte contre la mendicité et le vagabondage et mettre en place des dispositions et des mesures censées permettre de contenir la problématique de la mendicité et du vagabondage, de suivre et de promouvoir l’action et la bonne gouvernance des centres d’accueil, ainsi que de renforcer leur coordination pour réaliser les objectifs escomptés, et ce conformément à la loi 14-05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de la protection sociale.

De plus, un observatoire de la problématique de vagabondage et de la mendicité a été mis en place au niveau du centre, projetant à élaborer une base de données socio-économiques concernant les cas de vagabondage et de mendicité identifiés, dans le but de réaliser des études et des recherches et d’orienter les politiques et les interventions pour définir les actions à même de permettre de contenir ce phénomène.