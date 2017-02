Plus de 345.000 visiteurs au SIEL 2017 en hausse par rapport à la précédente édition

Sous les couleurs de l’Afrique

La 23-ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui a pris fin dimanche 19 février 2017, à Casablanca, a attiré plus de 345.000 visiteurs qui ont pu découvrir les dernières nouveautés en matière d’édition et profité des différents aspects de la programmation culturelle riche de cette manifestation placée sous les couleurs de l’Afrique. Il s’agit d’une hausse d’affluence par rapport à l’année dernière, selon les chiffres du ministère de la Culture révélés à l’issue de cette édition. Ceux-ci font état de 345.830 visiteurs cette année contre 340.356 lors de l’édition de 2016. Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, l’édition 2017 a été marquée par la participation d’environ 702 éditeurs, dont 353 directs et 349 indirects, représentant 54 pays.

La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a été l’invitée d’honneur de cette 23-ème édition du SIEL qui a accueilli pour l’occasion onze ministres africains de la Culture, notamment des pays de la CEEAC, dont le Gabon, l’Angola, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Outre les délégations officielles, ont pris part à cette édition des maisons d’édition représentant les pays de la CEEAC qui ont exposé leurs publications, ainsi que des intellectuels qui ont animé des panels et tables rondes axés notamment sur l’apport des écrivains d’Afrique Centrale au développement culturel du Continent africain, à l’impact de l’espace géo-écologique sur les productions littéraires et intellectuelles en Afrique centrale.

Cette édition, de par l’offre culturelle qu’elle a présentée et l’affluence importante qu’elle a connue, à travers plus de 345.830 visiteurs, a confirmé, une nouvelle fois, la contribution du Salon International de l’Édition et du Livre de Casablanca au rayonnement de la culture et sa capacité à répondre aux attentes du public marocain dans ses différentes catégories d’âge. Cette réussite vient récompenser et conforter les efforts déployés par le ministère de la Culture et ses divers partenaires et maisons d’édition pour la promotion du livre et la sensibilisation à la lecture.