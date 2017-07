Plus de 10.000 inscrits au RAMED jusqu’à février dernier

Quelque 10.786 personnes ont été inscrites jusqu’à février dernier au Régime d’Assistance Médicale (RAMED), représentant 4272 familles, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers, présentée par le groupe du Parti de la justice et du développement (PJD), M. El Khalfi a indiqué que plus de 5269 cartes ont été distribuées, dont 3065 sont en vigueur qui profitent à plus de 6654 personnes, soulignant que ces cartes ont permis aux bénéficiaires d’accéder aux traitements gratuitement qu’ils soient simples, chroniques, coûteux ou complexes.

Concernant l’accélération et la facilitation de l’opération de livraison de cartes, le responsable gouvernemental a mis en exergue les efforts des différents acteurs visant à livrer les cartes dans les plus brefs délais, faisant remarquer que l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) a enregistré une moyenne de livraison des cartes ne dépassant pas les 10 jours, alors que le délai légal est fixé à 30.

L’ANAM a amélioré ses procédures et les conditions d’accueil, en mettant en place un bureau spécial dédié à l’accueil des citoyens, afin de faciliter l’accès à l’information, a précisé M.El Khalfi ajoutant que l’agence a permis également aux centres Hospitaliers universitaires (CHU) d’accéder à la base de données relative aux bénéficiaires en vue d’améliorer la réception, le traitement et le contrôle.