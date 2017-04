Le plan stratégique 2018-2020 du groupe Addoha s’annonce sous les meilleurs auspices

Un mot d’ordre, la performance

Dans un secteur comme l’immobilier, qui passe par une conjoncture difficile, l’avenir ne peut que s’annoncer florissant pour un groupe aussi important qu’Addoha. En effet, ses dirigeants, et à leur tête Anas Sefrioui, peuvent être fiers d’avoir réussi à réaliser, avant même le terme, les objectifs du «Plan génération cash», lancé en 2015. En phase avec ses prévisions, le groupe d’Anas Sefrioui ne vient-il pas d’afficher, au terme de l’exercice 2016, des fondamentaux financiers solide et une rentabilité en nette progression? Soit autant de performances opérationnelles et financières qui bénéficient des retombées positives du Plan génération cash. Preuve en est une croissance à deux chiffres des trois principaux indicateurs de rentabilité que sont la marge brute, en hausse de plus 17%; la marge d’exploitation, en croissance de plus de 20%; et le revenu net part groupe (RNPG), en hausse de plus de 18%.

Tout en renforçant ses fondamentaux, Douja Promotion Groupe Addoha n’a pas moins réduit significativement son endettement global. En effet, après deux années d’exécution du plan stratégique, Addoha affiche, en 2016, un désendettement net global de 3,14 milliards de dirhams, soit environ 70% de l’objectif fixé par le plan à fin 2017. Ce désendettement a été réalisé exclusivement par les cash flows générés par le Groupe.

Conditions avantageuses

L’impact du désendettement net global au niveau du résultat s’est traduit par une baisse des charges financières, qui s’élèvent à 454 millions de dirhams à fin décembre 2016, contre 585 millions de dirhams une année auparavant, soit une baisse de pas moins de 22%. Corollaire de cette tendance baissière des coûts financiers une rentabilité qui s’améliore.

Résultat: une amélioration de la perception du risque Addoha par le marché financier et les établissements bancaires. Ce qui a permis au Groupe d’Anas Sefrioui de renégocier sa prime de risque. De ce fait, les conditions de financement du Groupe ne pouvaient se réaliser que dans les conditions les plus avantageuses, se réduisant, ainsi, de 160 points de base en 2016. Chemin faisant, l’exercice 2016 connaît, d’une part, une amélioration de 18% du RNPG comparativement à 2015, et d’autre part, une amélioration de la marge nette consolidée de 120 points de base en passant de 14,6% à 15,8%.

Disposant, ainsi, de fondamentaux financiers aussi solides et d’une structure du bilan optimisée, le groupe Addoha ne pouvait qu’entamer les travaux de mise en place du plan stratégique 2018-2020. Plan qui sera annoncé bientôt, une fois finalisé et approuvé par le conseil d’administration. Selon Anas Berrada, directeur général délégué du groupe Sefrioui, l’objectif de ce plan stratégique n’est autre que d’engager un nouveau cycle de croissance axé sur le logement social et le haut standing, d’une part, et les projets en Afrique subsaharienne, d’autre part. Le tout dans le cadre d’une meilleure rigueur de gestion aussi bien en matière de réalisations opérationnelles que de réalisations financières