Plan d’insertion des ex-détenus

Nouvel engagement royal en faveur des couches vulnérables et marginalisées. En effet, le Roi Mohammed VI a lancé, vendredi 3 juillet 2015 à casablanca, le programme d’appui aux micro-projets et à l’auto-emploi des ex-détenus. Quelques 317 ex-détenus bénéficieront de ce programme, qui vise à leur assurer une intégration socioprofessionnelle et à les prémunir contre la récidive. Pour y procéder, deux formules ont été élaborées.

La première consiste à l’intégration au sein d’une entreprise citoyenne accompagnant la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, dans la mise en oeuvre du programme de réinsertion des ex-détenus. La seconde se fait à travers l’appui à la création de microprojets ou d’activités génératrices d’emploi (AGR).

Fondation exemplaire

Créée en 2002, la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus s’érige comme un exemple à suivre dans le domaine de l’assistance post-carcérale, sur le plan arabe et régional. En plus de 12 ans d’existence, la Fondation demeure l’unique institution du genre dans le monde arabe à se consacrer à la question de la réinsertion des ex-détenus en tant que processus complémentaire à celui de leur qualification, entamé au sein des établissements pénitentiaires. Son action est principalement régie par les orientations royales contenues dans le discours du Souverain à l’ouverture de l’année judiciaire, le 29 janvier 2003. Durant la période 2006-2015, la Fondation a réalisé plusieurs centres d’accompagnement post-carcéral dans les villes de Casablanca, Salé, Agadir, Oujda, Marrakech, Fès, Tanger, Settat et Béni Mellal. D’autres sont en cours de réalisation à Safi, Tétouan, Khouribga, Meknès, Nador, El Jadida et Laâyoune.

En 2014, le nombre de personnes ayant bénéficié, après leur libération, de l’insertion à travers l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que de stages d’apprentissage et de stages rémunérés s’est élevé à 1.401 individus, dont 63 femmes et 644 mineurs. Les initiatives de la Fondation ont permis aussi le placement, au cours de l’année dernière, de 933 ex-détenus, dont 199 femmes, dans des entreprises, alors que 1.436 autres personnes, dont 173 femmes, ont bénéficié d’un encadrement et d’un accompagnement en matière d’auto-emploi.

Une politique qui commence à donner ses fruits. En effet, le taux de récidive est constamment en baisse grâce au programme de réinsertion socio-professionnelle des détenus assuré par la Fondation. Ce taux ne dépasse plus les 2,3% sur un échantillon de plus de 6.000 détenus