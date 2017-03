Le PJD choisit ses candidats au prochain gouvernement

Les travaux d’une réunion de l’instance de proposition des candidats du Parti de la Justice et du Développement (PJD) au prochain gouvernement se tiennent samedi au siège du parti à Rabat.

Cette réunion, se déroule en présence du secrétaire général du parti, Abdelilah Benkirane, et du Chef du gouvernement désigné, Saad Eddine El Othmani, conformément à la procédure approuvée par le Conseil national du parti lors de sa session extraordinaire d’octobre 2016.

Selon cette procédure, les travaux de cette réunion devraient aboutir à la proposition d’une liste d’au moins 30 personnes, qui feront l’objet plus tard des délibérations du secrétariat général du parti, celui-ci étant l’instance de candidature.

Cette réunion intervient deux jours après une rencontre du secrétariat général qui a réaffirmé son soutien au Chef du gouvernement désigné en vue de la formation d’une majorité dont sera issu un gouvernement fort et homogène, qui aura la confiance de SM le Roi et sera en mesure de poursuivre l’élan des réformes et répondre aux aspirations des citoyens.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement désigné avait exprimé sa détermination à « accélérer la formation du gouvernement, en capitalisant sur l’esprit positif et constructif qui a marqué le premier round des consultations », selon un communiqué du SG du parti.

Mardi, M. El Othmani avait tenu une série de réunions de consultations avec le Parti de l’Istiqlal, le Rassemblement national des Indépendants, l’Union constitutionnelle, le Mouvement populaire, le Parti de l’authenticité et de la Modernité, l’Union socialiste des Forces populaires et le Parti du Progrès et du Socialisme.