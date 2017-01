Pitié pour Benkirane

Abdelilah Benkirane nous ferait presque de la peine. Pas dans un sens hautain, loin de là; sa situation actuelle invite vraiment à la compassion. Ce n’est pourtant pas à défaut d’avoir irrité, en haut lieu comme auprès des différentes strates de la société, depuis qu’il préside aux destinées du gouvernement (plus de cinq ans en tout et pour tout).

A vrai dire, on n’a jamais été autant déçu, de mémoire de Marocain, par un chef de l’Exécutif. Peut-être, en y repensant un peu, par Abderrahmane Youssoufi (1998-2002); mais à son corps défendant, l’ancien premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avait au moins pour lui des circonstances atténuantes: transition monarchique, un choix démocratique encore à consacrer -les Marocains gardent d’ailleurs de M. Youssoufi, en général, un excellent souvenir.

Le recul, peut-être, pourrait nous rendre un jour plus indulgent avec le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD); mais pour l’heure, on ne peut que lui opposer de la sévérité. Et un grand mécontentement, qu’accentue la posture impotente et quasiment “concombresque” qu’il adopte au passage de chaque averse -le délit d’incompétence n’est pas loin. En même temps, si l’on met de côté son piètre bilan aux niveaux économique, social et cie, on ne manque toutefois pas, donc, de ressentir beaucoup d’empathie à son endroit. L’homme depuis qu’il est “au pouvoir” -si l’on ose dire- ne cesse de prendre des coups. Le plus souvent des bas, mais aussi de façon frontale.

Ultime illustration, tenant coûte que coûte à garder le Parti de l’Istiqlal (PI) à ses côtés, il s’est vu obligé, au bout de presque trois mois de “siège” psychologique, de se désavouer. Comme il s’est également déculotté à maintes reprises durant son précédent mandat (Education nationale, Fonds de développement agricole, etc.), impuissant à tenir tête à plus fort que lui. Même si vous êtes lion, comme dit l’adage marocain, vous serez incapable de défendre votre bifteck seul face à une bande de loups (ou de crocodiles et de démons, si notre chef de gouvernement préfère) affamés. M. Benkirane est en train de l’apprendre à ses dépens. Ceux qui le côtoient affirment qu’il n’en démordra pas; cependant, d’autres bien avant lui ont été obligés de rompre. Lui n’en est pas encore là; toutefois il a bien plié.

A défaut d’avoir réussi à prendre le taureau par les cornes, M. Benkirane se retrouve aujourd’hui luimême au centre de l’arène. Face à lui, la corruption qu’il avait juré Allah d’éradiquer une fois investi continue d’être agitée comme un insaisissable fanion, que ses courses effrénés et ses audacieuses saillies n’ont au final pas pu percer. Se débattant de toutes ses forces, le contrôle qu’il pourfend (le fameux tahakkom, pour les initiés) continue de le prendre à la gorge, sachant peut-être en son for intérieur que son destin est d’abandonner, dans un fatum commun dans l’Histoire à ces personnages qui ont voulu, avec témérité, combattre les moulins à vent. Bien des fois cela dit aussi David a réussi à se défaire de Goliath. M. Benkirane doit également en avoir pleinement conscience