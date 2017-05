En photos : le roi Mohammed VI reçu à l’Elysée

Le roi Mohammed VI a été reçu ce mardi 2 mai 2017 au château de l’Elysée à Paris, par le président français François Hollande. Les deux chefs d’Etat ont fait un tour d’horizon des relations entre la France et le Maroc. A l’issue de cet entretien, le président français a offert un déjeuner en l’honneur du souverain qui était accompagné de diverses personnalités françaises et marocaines. On cite parmi les invités le chef de la diplomatie Jean-Marc Ayraut et son homologue Nasser Bourita, Fouad Ali El Himma, conseiller du roi, Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, Audrey Azoulay, ministre de la Culture, Jack Lang, président de l’IMA, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, l’islamologue Rachid Benzine, l’humoriste et producteur, Jamal Debbouze et les deux Prix Goncourt, Leila Slimani et Taher Benjelloun.