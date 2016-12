Le phénomène des constructions anarchiques prospère toujours au maroc

Le rêve brisé des habitants des bidonvilles

Les vidéos circulant récemment sur You Tube et contenant des déclarations et des témoignages de personnes se disant victimes de l’opération de recasement des habitants du bidonville «Ouled Jmel», dans Anfa à Casablanca, ressuscitent les démons du spectre des bidonvilles dans notre pays. Selon la wilaya de Casablanca, qui a apporté un démenti cinglant aux déclarations des victimes, cette récente opération de relogement touchant 42 familles a fait l’objet d’une convention préalable signée en mars 2016 entre la société Progrès Bat, propriétaire du terrain, et les différentes administrations publiques en vue d’assurer le déménagement des habitants de ce bidonville vers le projet «Nasr», situé à Bouskoura. Il s’agit de leur proposer des lots de terrains d’une superficie de 80 m2 avec R+3 à raison d’un lot de terrain pour deux bénéficiaires.

Cette opération, qui a démarré le 23 avril 2016, a permis le déménagement de 30 familles dans des conditions normales, alors que les 12 familles restantes ont refusé l’offre proposée en insistant d’inclure d’autres bénéficiaires ne répondant pas aux critères requis. Pour beaucoup, cette opération n’est que la face visible de l’iceberg. Le phénomène des bidonvilles continue toujours d’exister chez nous malgré les efforts entrepris par les pouvoirs publics, notamment le ministère de l’habitat et de la politique de la ville.

Un logement décent

En 2014, ce département, chapeauté par Nabil Benadallah, avait lancé, en partenariat avec la section marocaine de l’ONU, une enquête nationale afin d’évaluer l’impact du fameux programme, «Villes sans bidonvilles», sur les conditions de vie des ménages. Ce travail, dont les résultats ont été communiqués en janvier 2016, montre que 55 villes, sur un total de 85 concernées, ont été d’ores et déjà déclarées villes sans bidonvilles.

Si la même enquête montre que plus de 80% des ménages habitant ces bidonvilles ont acquis un logement décent ou sont bénéficiaires de projets en cours d’exécution, il n’en demeure pas moins que leur insatisfaction a été exprimée à plusieurs reprises. Fissures dans les murs, robinetterie déficiente, carrelage mal posé, absence d’écoles et d’hôpitaux dans leur environnement, les griefs sont très nombreux.

Mais, outre les appartements, l’Etat propose également aux habitants des bidonvilles des lots de terrain destinés à la construction de logements économiques. Ces lots de terrains sont en principe vendus à des prix symboliques. C’est l’Agence nationale de lutte contre l’habitat insalubre qui s’occupe de ces terrains. Seulement, les procédures d’octroi des lots de terrain ne sont pas toujours empreintes de transparence. C’est ce que décrient généralement nombre des habitants de ces baraques, qui n’ont qu’un seul rêve dans leur vie: avoir un toit propre et décent