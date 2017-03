Les pharmacies de Casablanca en grève

Les pharmaciens officines affiliées à la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc (FNSPM) sont aujourd’hui Mardi 7 Mars en grève dans toute la ville de Casablanca où plus de 90% des pharmacies seront fermées pendant toute la journée.

Les pharmaciens veulent via cette grève dénoncer « l’anarchie qui règne dans la profession » et l’impunité dont bénéficient certaines pharmacies non respectueuses des horaires d’ouverture, de fermeture et du tour de garde édictés par l’arrêté préfectoral en vigueur.

Rappelons que les pharmaciens avaient annoncé leur grève il y a un mois , mais ce ne sont que les officines affiliées à la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc (FNSPM), qui sont concernées par cette grève. Les autres pharmaciens, adhérents au syndicat libre des pharmaciens de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc (CSPM), ne suivent pas ce mouvement de contestation.