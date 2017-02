Les pharmaciens de Casablanca annoncent une grève pour dénoncer la situation du secteur

Le 7 mars 2017, les Casablancais devront se passer pendant toute une journée des services des pharmacies. Inquiétant, au vu du rôle vital de ces dernières, mais le syndicat des pharmaciens de la capitale économique en ont marre et veulent exprimer cela par leur mouvement de grève. La décision a été prise le 10 février 2017, lors du conseil fédéral du Syndicat national à Beni Mellal.

«Les présidents des syndicats des autres villes nous soutiennent et ils feront le déplacement pour prendre part à notre grève», nous explique Omar Rais, membre du bureau du syndicat des pharmaciens de Casablanca, précisant que la fédération fixera une date pour une autre grève au niveau national. Et, pour justifier leur initiative, les pharmaciens avancent essentiellement le mot «anarchie».

En effet, certaines pharmacies, une dizaine précisément pour l’instant, ouvrent leurs portes de 9h du matin à 22h, voire plus, profitant de leur situation stratégique. «Cela représente une concurrence déloyale», s’indigne M. Rais. Le nombre de ces pharmacies «récalcitrantes » s’élève à une dizaine, dont quatre situées au sein de centres commerciaux ou d’hypermarchés. Ces pharmacies génèrent des recettes trop élevées et étouffent l’activité des autres pharmacies.

Respect de la loi

Cette pratique est illégale, puisque les arrêtés du wali régissant les horaires d’ouverture des pharmacies, dont le dernier remonte à 2013, fixent ces horaires entre 9h00 et 12h30 puis entre 15h30 et 20h00. Au delà de cette heure, les pharmacies de garde sont les seules habilitées à vendre des médicaments. Cette anarchie est encouragée par l’absence de sanctions, regrette le syndicat.

En effet, des pharmaciens ne respectant pas ces horaires ont déjà comparu devant les conseils de discipline au niveau régional et national, et selon les dispositions de la loi de 1976 portant sur les conseils de l’ordre des pharmaciens, c’est le Secrétariat général du gouvernement qui est chargé de publier les décisions disciplinaires, comme la fermeture provisoire de la pharmacie sanctionnée, dans le Bulletin officiel pour qu’elles soient appliquées par les autorités locales par la suite. «Toutefois, le SGG refuse de les publier, arguant qu’avec la loi 17-04 promulguée en 2006, il a perdu le pouvoir de délivrer des autorisations d’ouverture de nouvelles pharmacies au profit du wali, et que, par conséquence il n’est plus concerné par l’application des mesures disciplinaires», conclut un membre du syndicat.

Mais les ennuis des pharmaciens ne se limitent pas à cela uniquement. Le problème des dispositifs médicaux (DM) se pose encore, alors que ces produits sont toujours vendus n’importe où comme dans les coffres de véhicule ou dans des kiosques près des hôpitaux, alors que seules les pharmacies sont autorisées à les commercialiser.

Les pharmaciens exigent alors l’application de la loi 17-04 qui leur accorde le monopole des DM. Ils demandent également à l’Etat de respecter ses promesses concernant l’instauration de mesures de compensation suite à la baisse des prix d’un grand nombre de médicaments