« Petites bonnes »: Le gouvernement interpellé sur l’âge minimal de travail

Le sort réservé à des dizaines de milliers de «petites bonnes» ne figure pas parmi les priorités du gouvernement présentées par Sâad Eddine El Othmani devant le Parlement, mercredi 19 avril 2017. C’est ce que déplore le collectif associatif «Pour l’éradication de l’exploitation des mineur(e)s dans le travail domestique» dans un communiqué publié récemment.

«Dans le programme présenté par le Chef de Gouvernement, le sujet est traité en une phrase générique qui concerne «la mise en œuvre de la loi 19.12», sans autre précision sur le sort réservé aux dispositions qui consacrent à 16 ans l’âge minimal d’accès au travail domestique pendant une période transitoire de 5 ans à compter de la date de publication dans le Bulletin Officiel des décrets d’application de ladite loi», relève le collectif. Or, les acteurs associatifs appellent à modifier les dispositions des articles 6 et 27 de cette même loi pour permettre d’appliquer immédiatement la limitation à 18 ans de l’âge minimal d’accès au travail domestique. A cet effet, le collectif a adressé des lettres aux chefs de parti et aux groupes parlementaires dans les deux Chambres du Parlement pour rappeler l’injustice subie par les «petites bonnes»