Les penyas, associations officielles des supporters du Barça et du Real Madrid s’installent au Maroc

LA LIGA DANS LA PEAU

Au Maroc, l’engouement pour les deux géants du football espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelone, est très fort. Les plus fidèles des supporters s’organisent même dans des penyas, des associations officielles reconnues par les deux clubs.

Dimanche 23 avril 2017. Il est 18h00 passées de quelques minutes. Sur le boulevard de Zerktouni à Casablanca, les cafés son archi-combles. Dans moins de deux heures, le coup d’envoi du plus grand match de football du monde sera donné. Le Real de Madrid accueille son rival historique du FC Barcelone pour le compte de la 33ème journée du championnat d’Espagne (La Liga).

Pour la grande majorité qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour voir cette rencontre à domicile et en bonne qualité, il faut réserver sa place très tôt. Devant l’attractivité incommensurable de ce choc, qui attire plus d’un demi-milliard de téléspectateurs dans le monde, le public marocain y passe également. D’ailleurs, le derby local, qui a opposé quelques heures avant le Wydad et le Raja de Casablanca a été presque éclipsé par le Calsico. Au grand plaisir des propriétaires de cafés qui voient l’affluence atteindre le sommet, et réalisant ainsi des bénéfices records.

A 19h45, le début de la rencontre met un terme à la cacophonie qui régnait dans un café que nous avons choisi arbitrairement. Un silence religieux s’installe, alors que tous les regards se rivés sur les 5 grands écrans suspendus aux murs. Seul les serveurs semblent ne pas être emportés par la magie de la rencontre. Mais à chaque occasion dangereuse, intervention violente ou décision arbitrale contestable, des vagues de cris forts se déclenchent. Des vagues qui gagnent davantage en force après chaque but.

Spectacle envoûtant

Après plus d’une heure et demie de jeu très disputé, le match se solde par une victoire des Catalans sur le score de 3 buts à 2, avec à la clé un doublé de l’Argentin Lionel Messi, dont un but inscrit à 10 secondes du coup de sifflet final qui a provoqué une euphorie générale chez les supporters du Barça, alors que les pro-Real sont sous le choc.

L’attachement du public marocain aux deux géants espagnols est loin de se limiter à cela. Parmi les centaines de milliers d’amoureux de la Liga, certains sont allés plus loin. Ainsi, plusieurs groupements de supporters ont vu le jour. C’est le cas de la Penya Gent Blaugrana d’Anfa (GBA), une association de fans du Barça.

Créé le 14 février 2012, le GBA est largement plus qu’un simple rassemblement de supporters. C’est la Penya officielle à Casablanca reconnue par le club. «On voulait officialiser notre passion pour le club, mais cela n’était pas du tout facile», nous explique Youssef Bennani, président-fondateur de cette association. En effet, le Barça impose un cadre bien strict pour la création des penyas. Il s’agit d’une association comme toute autres association, mais qui doit avoir l’approbation de l’OAP (Oficina de Atencion a las Peñas), une instance officielle du club catalan, qui se charge d’accorder le statut de penya officielle avec un numéro propre à elle. Pour la GBA, c’est le 2136. Cela veut dire qu’elle est la 2136ème penya du Barça dans le monde. La démarche a pris une année pour être finalisée.

Des fans dévoués

«Nous avons un bureau exéctif composé de 7 personne, dont moi en tant que président, ainsi qu’un vice-président, un trésorier, un responsable communication et un responsable pôle social», énumère M. Bennani. Et au début de chaque saison footballistique, la GBA ouvre ses portes à de nouveaux adhérents. Pour cette saison 2016/2017, elle compte 232 membres. Etre de Casablanca est une condition sine qua non pour pouvoir adhérer à la GBA, étant donné que d’autres villes comme Rabat et Kénitra ont leurs propres penyas, et cela se fait par la vérification de la carte d’identité nationale. «D’ailleurs, nous sommes obligés d’insérer le numéro de CIN ainsi que le nom et le prénom et d’autres informations des adhérents dans l’interface du Barça dédiée à cela».

En plus de cette interface, le Barça consacre tout un département de 150 personnes uniquement aux penyas à travers le monde. Pour le club, ces groupes de fans, qui fédèrent plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les quatre coins du monde «ont eu, depuis plus de 50 ans, une importance capitale dans la diffusion et le renforcement du sentiment barceloniste».

Les quelques milliers de penyas se regroupées dans le cadre de fédérations. Une trentaine au total, dont celle de la zone Monde, connue sous le nom Zone 30, et qui concentre toutes les penyas hors-Espagne. Cette même fédération Monde est divisée en plusieurs sous-zones.

Engagement social

Chaque continent a son propre responsable qui la représente dans le bureau exécutif de la fédération Monde. Pour l’Afrique, le représentant n’est autre que M. Bennani. D’ailleurs, Casablanca devait abriter, du 28 au 30 avril 2017 pour la première fois le congrès mondial des penyas francophones avec la présence d’une délégation du Barça ainsi que des supporter étrangers.

Et comme toute association à but non-lucratif, la Penya GBA contribue à des activités caritatives, notamment avec la Fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer, l’orphelinat de la ville de Benslimane et organise des matches de l’amitié, comme celui du 1er avril dernier, en collaboration avec la penya du Real Madrid de Casablanca. «On a fait jouer 120 enfants et des associations ont reçu des aides financières. Le caritatif représente 50% de notre action», poursuit M. Bennani.

Quant aux activités restantes, elles consistent à préparer la fiche de chaque rencontre et regrouper les fans dans un cadre familial et mature loin de dérapages pour regarder les matches. L’organisation se fait à travers Twitter et la page Facebook de la Penya GBA. Par ailleurs, une organisation spéciale est prévue pour les Clasico et les finales de compétitions avec une liste de présence, et l’obligation de présenter la carte d’adhérent à la porte pour pouvoir entrer.