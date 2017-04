Ce que pense le PAM du programme gouvernemental présenté par El Othmani

« Le programme gouvernemental est marqué par des expressions littéraires rédigées certainement par plusieurs intervenants d’une manière isolée et disloquée en l’absence d’une vision stratégique. Il s’agit d’un programme sous formes de plus de 400 mesures pour la gestion du quotidien et il semble qu’on a plutôt mis l’accent sur la continuité et sur la forme plus que sur le fond ». C’est en ces termes que Samir Samir Belfkih, membre du Bureau Politique du PAM a réagi au contenu du programme gouvernemental, présenté mercredi par Saad Eddine el Othmani, chef du gouvernement.

Sur le plan économique, M.Belfkih estime que ledit programme « est décevant et manque d’innovation et de créativité et n’ambitionne que de remettre l’économie marocaine dans la même situation que le gouvernement de Mr. Jettou et de Mr. Abbas El Fassi avec un taux de croissance variant entre 4.5% et 5.5% ce qui est incompatible avec l’ambition affichée visant à intégrer notre pays dans les rangs des pays émergents ».