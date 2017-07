Des peines allant de 2 à 15 ans de prison pour 9 prévenus condamnés pour terrorisme

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel à Salé a prononcé, jeudi, des peines allant de 2 à 15 ans de prison ferme à l’encontre de 9 prévenus condamnés dans des affaires de terrorisme.

L’accusé principal (M.H) a écopé de 15 ans de prison ferme, tandis qu’un autre (M.K) a été condamné à 10 ans de prison. La Chambre criminelle a également condamné trois autres à 8 ans de prison ferme et à un autre accusé à 6 ans.

Ces prévenus étaient poursuivis pour « constitution d’une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes, détention d’armes à feu et de munitions contrairement aux dispositions de la loi dans le cadre d’un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’ordre public, tentative de rallier une organisation terroriste, apologie d’actes terroristes, soutien à quiconque commettrait des actes terroristes, non dénonciation d’actes terroristes, tenue de réunions publiques sans autorisation préalable et exercice d’activité dans une association non reconnue ».

La Cour a également condamné deux prévenus une peine de 5 ans de prison ferme et un autre à 2 ans de prison ferme après les avoir reconnus coupable des faits qui leur sont reprochés.

Le substitut du procureur avait requis la condamnation de l’ensemble des accusés, alors que la défense a sollicité de leur faire profiter des circonstances atténuantes.

Les services de la sûreté ont démantelé en 2016 cette cellule terroriste active dans plusieurs villes du Royaume et qui attirait les jeunes pour rejoindre le groupe terroriste « Daech » en Syrie.