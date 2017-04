Patrick Schott-Dahmani le futur espoir marocain des sports mécaniques

Bien qu’il ne soit pas un participant officiel, Patrick Schott-Dahmani s’est distingué lors du Grand prix WTCC de Marrakech qui s’est tenue du 7 au 9 avril 2017. Le jeune pilote Maroco-Suisse résidant à Lausanne, âgé à peine de 16 ans, fils d’un père Suisse et d’une maman Marocaine, a fait fort parler de lui lors de ce rendez-vous qui est l’étape inaugurale du championnat du monde des voitures de tourisme.

Fier de son drapeau rouge à l’étoile verte, le jeune pilote dispose d’une grande expérience dans les circuits européens malgré son jeune âge. Son objectif ? Gravir tous les échelons pour pouvoir atteindre le niveau ultime, la Formula 1, nous explique-t-il.

Comme pour tous les pratiquants des sports mécaniques, les dépenses sont conséquentes et avec peu voire pas de sponsors, la tâche s’annonce plus dure que prévu. Sa présence ce week-end au Grand Prix de Marrakech intervient en réponse à l’invitation des organisateurs, pour rouler en exhibition au volant d’un Formule Renault bi-place, rencontrer ses fans, et surtout pour dénicher de futurs partenaires au Maroc.

Déterminé et fier, Patrick répond aux douteux “Avec moi, What you see is what you get !”

Par : Reda Benadada