Patrick Bauer : « Les femmes abandonnent beaucoup moins que les hommes »

Le 32ème Marathon des Sables se tient du 7 au 17 avril 2017, avec la participation de 1.216 concurrents venus de 53 pays. Patrick Bauer, le père fondateur du MDS, nous parle des nouveautés et enjeux de cette course mythique.

Maroc Hebdo: L’année dernière, le Marathon des Sables se distinguait par la distance la plus longue de son histoire. Quelle est la nouveauté lors cette 32ème édition?

Patrick Bauer: D’une année à l’autre, les éditions ne ressemblent pas. Déjà, en terme de parcours, cette 32ème édition compte des endroits nouveaux. Les paysages sont tout aussi sublimissimes et diversifiés dans ce Sahara marocain. En l’espace de 250 kilomètres, on passe des dunes de sable, aux ergs, aux lacs asséchés, aux oasis, aux plateaux caillouteux. Enfin, c’est vraiment extraordinaire de pouvoir faire découvrir cet univers à des coureurs qui viennent du monde entier, puisqu’il y a 53 pays représentés cette année. Donc, le 9 avril les concurrents vont tous faire le départ du bivouac pour la première étape, qui est complètement nouvelle, d’ailleurs.

Maroc Hebdo: Quelles sont les têtes d’affiche de cette édition?

Patrick Bauer: Le coureur Rachid El Mourabity revient cette année. Figurent aussi à l’affiche de très bons athlètes comme Aziz El Akad et Mustapha Aït Amar. Je cite aussi le jeune Mohamed Morabity, ce sera la petite surprise. Il a été très bien placé au Marathon de Zagoura. Certes, il ne connaît pas l’environnement du Marathon des Sables, mais l’expérience de ses coaches et le fait de vivre dans le sud peuvent lui servir d’atouts majeurs.

Maroc Hebdo: Mourabity a remporté cinq titres au Marathon. Son énième participation cette année ne dissuade-t-elle pas d’autres coureurs?

Patrick Bauer: C’est clair que cela peut freiner certains élans. Mais, en même temps, cette course va bien au-delà de la compétition. Il s’agit carrément d’un chemin initiatique avec non seulement le désert et la chaleur comme défis mais aussi le fait d’être face à soi-même, de se retrouver dépouillé du confort qu’on a dans notre quotidien.

Maroc Hebdo: Qu’en est-il de la participation des femmes?

Patrick Bauer: La participation des femmes augmente d’année en année. Nous sommes à 20% cette année au lieu de 15% auparavant. C’est plutôt une bonne nouvelle. Aussi en plus d’être très courageuses, les femmes présentent un autre avantage: elles abandonnent beaucoup moins que les hommes.

Maroc Hebdo: Pouvez-vous nous parler des retombées d’un tel événement sur le Maroc et la région?

Patrick Bauer: Les retombées sont, dans un premier temps, médiatiques, puisqu’on parle du Sahara marocain partout à travers les reportages que réalisent des journalistes venus des quatre coins du monde. On est aussi très suivis sur les réseaux sociaux, avec plus de deux millions de fans et 21 millions de pages lues. Et puis, d’autre part, cet événement offre une visibilité au Maroc avec des spots géants faisant la publicité du pays. D’autre part, on cite des retombées économiques locales. Les dix jours que dure le Marathon, et bien avant avec les repérages qu’il nécessite, enclenchent une véritable dynamique au niveau des petits magasins d’artisanat, des hôtels, restaurants, loueurs de voitures. Je cite aussi l’intendance, qui est entièrement locale maintenant, avec le groupe Jaluka Erfoud. Par ailleurs, nous avons quantifié cet impact à pas loin de 2 millions d’euros de retombées directe sur l’économie locale

Propos recueillis par Mohamed Amine Harmach