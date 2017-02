Partenariat entre la FRMF et son homologue sierra-léonaise pour le développement du football

Une convention de partenariat, portant sur le développement du football, a été signée, lundi à Rabat, entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et son homologue sierra-léonaise (SLAFA).

Paraphé par le président de la FRMF, M. Fouzi Lekjaa et la présidente de la FSF, Mme Isha Johansen, ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la coopération et l’échange d’expertises entre les deux instances, visant essentiellement le développement de la pratique du football, en matière de formation des cadres de la direction technique nationale et de la direction nationale d’arbitrage.

Ce partenariat porte également sur l’organisation, par les deux instances, de matchs amicaux entre les sélections nationales séniors, des joueurs locaux et olympiques, ainsi que l’échange d’expertises en matière de formation des joueurs des sélections, des cadets et féminines. Après le Burkina Faso, la Gambie, le Rwanda, Burundi, la Centrafrique et le Bénin, cette convention est la septième du genre conclue par la FRMF avec les fédérations africaines.