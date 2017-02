Le Parquet ordonne l’audition de Salim Cheikh

Selon Al Massae, dans son édition de ce mercredi 22 février, Le procureur du roi, Hassan Matar a donné ses instructions à la police judiciaire pour auditionner, Salim Cheikh, le patron de 2 M accusé de viol par une ancienne journaliste-stagiaire. Rappelons que ce dernier a été le premier à porter plainte pour chantage.

Il s’agit, en plus de l’interroger, d’effectuer une expertise des communications téléphoniques et le listing des échanges et sms ayant eu lieu avec la plaignante.

Également d’après Al Massae, le Parquet aurait ordonné une expertise médicale pour vérifier si la jeune femme avait été victime de viol.