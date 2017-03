Paris : la princesse Lalla Meryem inaugure l’exposition « Splendeurs de l’écriture au Maroc »

La princesse Lalla Meryem et le président François Hollande inaugurent ce mercredi à Paris l’exposition les « Splendeurs de l’écriture au Maroc, Manuscrits rares et inédits », qui se tient à l’Institut du Monde arabe (IMA) sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

Donnant à voir des manuscrits rarissimes, des documents inédits, des pièces muséologiques d’une immense valeur historique et symbolique, cette exposition est organisée dans dans le cadre de la participation du Maroc en tant quʼinvité dʼhonneur au Salon Livre Paris 2017.

Par ailleurs à cette occasion, la Princesse Lalla Meryem inaugurera le Salon du Livre de Paris le vendredi 24 mars. Se poursuivant jusqu’au 27 mars, la 37ème édition de cette grande manifestation dédiée au livre donnera la part belle aux écrivains et éditeurs marocains. Ils présenteront leurs nouveautés au sein du pavillon Maroc construit sur une superficie de 450m2 sous la forme d’une bibliothèque géante.