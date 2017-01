Le PAM appelle à accélérer la formation du gouvernement

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a appelé à accélérer la formation du gouvernement et à surmonter la situation de blocage constitutionnel qui affecte plusieurs institutions et qui commence à avoir un coût élevé sur les plans politique, économique et social.

Dans un communiqué publié samedi à Tanger, le PAM a exprimé le souci de l’ensemble de ses militantes et militants quant à la bonne marche des institutions politiques et constitutionnelles du pays.

Le PAM a mis l’accent sur l’importance du parachèvement de la dynamique du parti, précisant qu’il a été procédé lors de cette réunion à l’examen des conceptions et des rapports relatifs au volet politique et à l’évaluation des élections législatives du 07 octobre dernier.

Les débats ont également porté sur la mise en oeuvre des échéances organisationnelles du parti, la stratégie relative à la restructuration administrative et aux structures d’accueil, le budget, la stratégie médiatique et de communication ainsi que le programme de formation et de formation continue des académies du parti et le plan d’action du conseil national de cette formation.

Ces rapports seront soumis aux membres du conseil national dans différentes régionales en vue de les enrichir avant leur adoption lors de la session extraordinaire du conseil prévue à la fin du mois courant.