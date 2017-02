Pakistan: l’attaque d’un sanctuaire soufi fait 70 morts et plus de 150 blessés

Le bilan d’un attentat suicide, perpétré jeudi au Pakistan dans un sanctuaire de la minorité soufie et revendiqué par une branche locale du groupe Etat islamique (EI), s’est alourdi à 77 morts.

L’attaque perpétrée par un kamikaze, qui s’est fait exploser parmi les fidèles, s’est produite dans la ville de Sehwan Sharif (province de Sindh), dans le sud du pays, à environ 200 km de Karachi. Le temple Lal Shahbaz Qalandar, le plus vénéré par les soufis dans le pays, était bondé au moment de l’explosion.

Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier au Pakistan depuis deux ans. Le Premier ministre, Nawaz Sharif, a réitéré sa ferme intention de continuer à lutter contre les terroristes et « de maintenir l’unité et l’identité du Pakistan ».

L’EI, dont la présence est relativement faible mais croissante au Pakistan, a revendiqué l’attaque par le biais de l’agence de presse Amaq.

Le groupe terroriste a aussi revendiqué d’autres attaques au cours des trois derniers mois, notamment celle survenue en novembre contre un sanctuaire dans la province du Balouchistan, qui a fait 52 morts.