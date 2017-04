Le pacte de Satan

L’information est passée sous silence, comme si on avait peur de chatouiller le Diable. C’est précisément du diable qu’il s’agit. Au mois de mars 2017, la chambre de première instance près la Cour d’appel de Meknès a définitivement clos le dossier dit des “adorateurs de Satan”. Les faits remontent à novembre 2015, à Meknès. La police judiciaire a découvert un cadavre calciné à l’intérieur d’un appartement au quartier de “la résurrection”, le mal nommé. L’homme a été égorgé, avant d’être dépecé et brûlé. Ils sont deux à être accusés de ce meurtre barbare. Au cours du procès, l’un des deux va voler la vedette à son triste compagnon. À la barre, il déballe dans le menu détail le cérémonial macabre au cours duquel lui et son acolyte ont perpétré leur forfait. Le rite satanique et toute la panoplie pathologique qui va avec, sont minutieusement décrits. Le burnous noir, un verre et une cloche en cuivre, un chant mortuaire dans un charabia incompréhensible; le tout devant leur victime, qui assiste au préambule de son exécution.

Il ne pourra pas voir son sang bu par ses tueurs. L’horreur d’un autre âge telle qu’elle est recherchée par ses auteurs. Le récit est si horriblement vrai que la défense a demandé et obtenu un examen psychiatrique pour ses deux clients. Résultat positif, les accusés sont déclarés en pleine possession de leurs facultés mentales; donc parfaitement justiciables. Quant au ministère public, il a requis la peine de mort pour les deux coupables. Il ne sera pas suivi par les juges, qui s’en tiennent à la confirmation de la perpétuité déjà prononcée auparavant. Le dossier de cette affaire est donc clos; mais qu’en est-il du phénomène combien étrange et si étranger à nos croyances et à notre culture? Dans le supplément de son édition du week-end (1er et 2 avril 2017) notre confrère Al Massae a revisité ces sectes et ces pratiques abusivement dites religieuses, dont les adorateurs de Satan.

Toujours est-il que ce procès aura ravivé, au passage, le souvenir d’une affaire presque similaire, quoique moins assassine, qui remonte à 2003, à Casablanca.

Quatorze ans après, l’assassinat de Meknès est venu rappeler que ce type de monstruosité n’a pas complètement disparu. À titre de rappel, les 14 personnes qui ont comparu devant le tribunal de Casa-Anfa étaient accusées «de participation à des activités pouvant ébranler la foi du musulman; d’appartenir à une organisation suspecte et de libertinage». L’appartenance en question renvoie explicitement à la secte des “adorateurs de Satan”. La défense s’est organisée au sein de la société civile et par des réseaux sociaux qui n’avaient pas encore atteint leur étendue actuelle.

On a alors vu des figures bien pensantes résumer l’affaire en une question: «Présumés coupables de quoi et envers quoi?». La réponse n’a pas dépassé une mise en interface superficielle entre, d’un côté, un hard rock agressif et une musique gnaoua qui en appellerait aux démons; et, de l’autre côté, un libertinage coupable et un tourisme sexuel plus que toléré. Autrement dit, il n’y a pas de quoi fouetter un chat noir. Du coup, rien n’empêche l’acquittement de ces gentils petits sataniques.

Ne faudrait-il pas renvoyer tout ce beau monde, de quel côté que ce soit, au Pacte de Satan, de Taoufik El Hakim? Il y a là la vérité vraie sur notre rapport à Satan