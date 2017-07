Ouverture des travaux de la commission mixte maroco-russe de coopération

Les travaux de la 6-ème session de la commission mixte maroco-russe de coopération économique, scientifique et technique se sont ouverts, mardi à Moscou et devront se poursuivre jusqu’au jeudi prochain.

Lors de l’ouverture de ces travaux, l’ambassadeur du Maroc à Moscou, M.Abdelkader Lacheheb a, d’emblée, souligné que cette réunion se tient dans un contexte très positif marqué par une nouvelle dynamique et un développement positif des relations entre les deux pays.

Il a aussi mis en relief la visite de SM le Roi Mohammed VI en Russie et la rencontre du Souverain avec le président Vladimir Poutine qui a été une occasion historique ayant insufflé un grand élan et un contenu concret à la coopération bilatérale et qui a été couronnée par la »Déclaration sur le Partenariat Stratégique Approfondi entre la Fédération de Russie et le Royaume du Maroc » ainsi que la conclusion de 16 accords de coopération dans divers domaines stratégiques.

La tenue de cette session traduit la volonté politique commune d’aller de l’avant dans le renforcement des échanges et l’exploration de nouveaux horizons dans le cadre de ce partenariat stratégique approfondi et constitue également une occasion favorable pour les hommes d’affaires des deux pays à prospecter les voies et moyens de développer davantage les relations économiques, la promotion des investissements mutuels et la diversification des domaines de coopération, a ajouté le diplomate.

M.Lacheheb a, en outre, mis en exergue les étapes franchies à ce jour, louant les efforts accomplis dans le domaine des échanges bilatéraux, notant, dans ce contexte, que le Royaume est devenu le deuxième partenaire commercial de la Russie dans le monde arabo-africain avec une valeur des échanges d’environ 2,5 milliards de dollars.

La réunion de la commission mixte et du Forum économique formeront une opportunité d’évaluer les différentes étapes et les actions entreprises au cours des dernières années et d’identifier les nouveaux projets en plus de s’ouvrir sur de nouveaux domaines de coopération à forte valeur ajoutée, a relevé l’ambassadeur, indiquant que les résultats des travaux de cette réunion contribueront de manière significative à la réussite de la prochaine visite qu’effectuera le Premier ministre Dmitri Medvedev au Maroc en octobre 2017 à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires.

La clôture de cette session de la commission mixte, jeudi prochain, sera présidée du côté marocain par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, et du côté russe par le ministre de l’Agriculture, M. Alexandre Tkatchev, apprend-on de source diplomatique.

Cette commission se déroule en présence de représentants de divers secteurs de la coopération bilatérale en particulier de l’industrie, du commerce, de l’énergie, des mines, des investissements, des finances, du tourisme et de l’agriculture.

Il sera ainsi procédé à une évaluation globale des différents programmes de coopération dans ces domaines depuis la précédente session et la visite royale en Russie en mars 2016 et à la signature du procès-verbal comprenant toutes les questions convenues et des programmes prévus de coopération entre les deux pays.