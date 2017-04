Ouverture officielle à Meknès de la 12è édition du Salon international de l’agriculture au Maroc

Le 12è Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2017), véritable vitrine sectorielle répondant aux attentes des professionnels et du grand public, a ouvert ses portes, mardi à Sahrij Souani à Meknès.

La cérémonie d’ouverture officielle de ce salon, organisé du 18 au 23 avril sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’est déroulée en présence du Président de la République de Guinée, président en exercice de l’Union Africaine (UA), M. Alpha Condé, et du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, M. Aziz Akhannouch, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et d’ambassadeurs accrédités au Maroc.