Ouverture du Centre des documents historiques de la résistance et de la libération

Le Centre des documents historiques de la résistance et de la libération a été ouvert, mercredi à Rabat, au siège du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération (HCAR), à l’occasion de la commémoration de la présentation du Manifeste de l’Indépendance.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence d’une pléiade de personnalités de renommée, dont Abdelilah Benkirane, le porte-parole du Palais Royal Abdelhak Lamrini, le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas, Mohamed Yssef, l’ex premier ministre, Abderrahman Youssoufi et l’ancien premier secrétaire de l’USFP, Mohamed El Yazghi. S’exprimant à cette occasion, le chef du gouvernement désigné a indiqué que l’ouverture de ce centre est une reconnaissance des sacrifices consentis par les résistants au service de la libération de la nation, remerciant le HCAR pour le travail déployé pour la commémoration de ce fait historique important.

Il a souligné que tous les citoyens sont appelés à découvrir les réalisations effectuées par les résistants en faveur de la paix et la stabilité du Royaume, précisant que le 11 janvier illustre la parfaite symbiose entre le Trône alaouite et le peuple.

De son côté, le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mostapha El Ktiri, a relevé que les documents est l’une des principales sources permettant d’étudier l’Histoire et la civilisation des peuples et une sorte de témoignage vivant conservant la mémoire dans toutes ses manifestations civilisationnelle, politique et économique.

Le nombre des documents remis au Centre des documents historiques pour la résistance et la libération est estimé à plus de 2 millions, dont des photos, microfilms, disques…

Ces documents portent sur plusieurs thématiques durant la période allant de 1880 à 1956, tels le dossier de la guerre du Rif, l’armée française, les rapports relatifs aux partis, instances nationales et les syndicats, les dossiers de la presse nationale et internationale, le dossier des Marocains qui ont participé à la deuxième guerre mondiale et la guerre d’Indochine ainsi que le dossier des juifs marocains.

Le Centre comprend également des rapports relatifs à la période post-exil du feu SM Mohammed V et la famille royale, la fin du protectorat au Maroc, la monographie des tribunes, outre des expositions et des investissements.