Ouverture à Meknès des 9è assises de l’agriculture

Les travaux des 9è Assises de l’agriculture, tenues sous le thème « Agriculture et sécurité alimentaire au fil de l’eau », se sont ouverts, lundi à Meknès, avec la participation de M. Alpha Condé, président de l’Union africaine (UA) et président de la République de Guinée, invité de marque de cette édition.

Cette édition, marquée par la participation d’une quinzaine de ministres de l’agriculture, notamment le ministre italien pour les politiques agricoles, alimentaires et forestières, Maurizio Martina, qui représentera l’Italie, invitée d’honneur du SIAM, et Mme Isabel Garcia Tejerina, ministre espagnole de l’Agriculture, de l’alimentation et de l’environnement, a pour objectifs de sensibiliser et de mobiliser autant les opérateurs agricoles que les décideurs et l’opinion publique sur l’impératif d’une gestion hydrique efficiente et respectueuse des impératifs environnementaux.

Cette rencontre de haut niveau, marquée aussi par la participation distinguée de ministres africains de l’agriculture, dont ceux du Niger et d’Ethiopie, fera également le point des avancées et des réalisations du Plan Maroc Vert qui, depuis son lancement en 2008, a érigé l’utilisation rationnelle de la ressource hydrique parmi ses priorités. Ces assistes seront suivies par la 12ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) organisée, du 18 au 23 avril, sous le thème « Agrobusiness et chaînes de valeur agricole durables ».