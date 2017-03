Les oulémas ont du retard à l’allumage

Foi d’oulémas

Il y a des sujets d’une actualité brûlante, surtout dans le contexte actuel du monde musulman. Il s’agit, cette fois-ci, des renégats et de la liberté de conscience. Deux mots clés qui donnent une idée sur l’état des libertés individuelles et sur la nature de l’ordre établi dans ses facettes politico-religieuses et sociétales.

Un bref rappel des faits à titre justificatif. La commission des oulémas spécialement chargée des fatwas avait publié un livre en 2012, une sorte de guide spirituel à travers les questions que le bon peuple se pose et les réponses que leur fournissent les doctes du dogme religieux. Il y est dit que le sang du renégat est licite et que l’on peut se faire un devoir de tuer l’individu en question.

Une fatwa macabre sur fond d’incitation au meurtre. Ce n’est que quatre ans après que le Conseil supérieur des oulémas, lors de sa dernière session, a abrogé la terrible fatwa. Il était temps, car cela aurait pu donner des idées à quelques illuminés fanatisés. Les oulémas soutiennent, avec force références, qu’être renégat ne signifie pas forcément quitter une religion pour une autre ou pour aucune d’entre elles. Cette acception, expliquent-ils, est à la fois réductrice et erronée; de même que le statut de renégat n’induit en aucune manière un acte d’assassinat.

Ce qu’il faut comprendre par renégat, disent les oulémas rectificateurs, c’est la trahison de la collectivité par une quelconque forme d’intelligence avec l’ennemi. Ce qui correspond, affirment-ils, à l’accusation de haute trahison telle qu’elle est qualifiée dans nombre de législations étrangères.

Cette abjuration est d’ordre politique; elle est à distinguer de l’abjuration intellectuelle qui, elle, renvoie à une religion que l’on renie. Cette dernière renégation est plusieurs fois citée par le Coran sans jamais appeler à une quelconque violence, mais plutôt à un châtiment posthume, dans l’au-delà. Foi de oulémas qui ont réagi tardivement, mais ont tout de même fait oeuvre utile. Surtout par les temps actuels où les fatwas se télescopent sur smartphones; où tout ce qui n’est pas Daech a vocation à être passé par le fil de l’épée; où l’on massacre au nom d’un islam venu de nulle part.

Ceci dit, le problème de la liberté de conscience reste entier. Des associations comme Anfas, CDM (Collectif démocratie et modernité) ou Bayt Al hikma, militent dans ce sens. Elles admettent que la nouvelle Constitution garantit la liberté de penser et réaffirme son attachement aux droits de l’Homme. Par contre, le Code pénal regorge de lois qui hypothèquent le droit de choisir ce que l’on veut être ou penser. En clair, la liberté de choisir sa religion et le référentiel intellectuel qui va avec.

Il est effectivement dit dans le préambule de la Constitution que «l’Islam est la religion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice du culte». Toutes ces libertés fondamentales sont liées.Les associatifs estiment qu’elles ne sont nullement en opposition avec l’institution de Imarat Al Mouminin, où le Roi en est le garant