Opération Marhaba 2017 : l’Espagne se félicite de l’étroite collaboration avec le Maroc

L’Espagne s’est félicitée de « l’étroite collaboration » avec le Maroc dans le cadre de l’opération de transit des Marocains résidant à l’étranger (MRE) « Marhaba 2017 » qui a permis d’assurer sa réussite.

« Les efforts de coordination fournis, le travail rigoureux des différentes institutions impliquées et l’étroite collaboration avec les autorités marocaines ont permis d’assurer, cette année encore, la réussite de cette opération », a souligné le ministère espagnol de l’Intérieur.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la fin de cette opération, le ministère espagnol a relevé encore que la collaboration et la coordination avec les autorités marocaines étaient « essentielles » pour atteindre cet objectif.

La même source a fait observer que le dispositif mis en place était en mesure de répondre aux exigences de cette opération qui porte sur « le plus important mouvement, en trois mois, de citoyens et de véhicules » entre les continents européen et africain.

L’opération « Marhaba 2017 », « marquée par la fluidité et la sécurité, a pris fin sans incidents », malgré la hausse du nombre des personnes ayant transité par les ports des deux pays par rapport aux éditions précédentes, s’est félicité ce département.

L’opération « Marhaba 2017 » (du 5 juin au 15 septembre 2017) a été menée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en coordination avec les autorités portuaires et aéroportuaires, la Gendarmerie royale, la Direction générale de la sûreté nationale et l’Administration des douanes.

Conformément aux directives de SM le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la solidarité contribue dans la mise en œuvre et l’organisation de cette opération, à travers notamment des dispositifs portant sur les volets social et médical, pour accompagner l’intensité du trafic maritime enregistré régulièrement à cette occasion, et le déploiement de plusieurs équipes d’assistance sociale et de médecins au niveau de tous les points d’entrée du Royaume.