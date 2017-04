ONU : l’Ambassadeur marocain clashe son homologue vénézuélien

La discussion mardi au siège de l’ONU sur le financement des Objectifs de Développement Durable (ODD) n’a pas été dénuée d’instrumentalisation idéologico-politique de la part du représentant permanent du Venezuela auprès des Nations Unies.

Ce dernier a ainsi appelé à ce que les ODD soient réalisés en prenant en considération « les territoires occupés, tels la Palestine et le Sahara marocain ».

Réagissant à ce dérapage, l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, a riposté :

« Au Sahara marocain, les hommes, les femmes et les enfants mangent à leur faim et ne traversent pas les frontières pour s’approvisionner en denrées alimentaires, comme c’est le cas actuellement au Venezuela ».

L’Ambassadeur Hilale n’a pas manqué d’exprimer sa surprise au sujet de l’appel à l’assistance humanitaire des Nations Unies, lancé aujourd’hui par le président Maduro, reconnaissant, ainsi, le fiasco de son régime, alors que le pays regorge de pétrole et de gaz. M.Hilale a qualifié cette demande de preuve de la faillite de son gouvernement et surtout de sa diplomatie.

Interpellant directement son collègue vénézuélien, l’Ambassadeur Hilale lui a demandé de faire preuve d’humilité et de modestie, car il n’a pas de leçons à donner au Maroc au moment où son régime affame son peuple et tire quotidiennement sur les manifestants pacifiques qui n’aspirent à rien d’autres qu’à la démocratie, la dignité, et la nourriture pour survivre.