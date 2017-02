ONP : Le Maroc au premier rang des producteurs de poissons en Afrique

Avec ses deux façades maritimes, méditerranéenne et atlantique, un littoral qui s’étend sur 3.500 kilomètres et un espace maritime d’environ 1,2 million de km2 réputé parmi les zones les plus poissonneuses au monde, le Maroc dispose d’un important patrimoine halieutique, le plaçant au premier rang des producteurs de poissons en Afrique et au 25ème rang à l’échelle mondiale, selon l’Office national des Pêches (ONP).

Le Maroc qui organise la 4ème édition du « Salon Halieutis » (15-19 février à Agadir), évènement qui a pour but de faire connaître davantage les véritables atouts et potentialités halieutiques du Royaume, est aussi le premier exportateur mondial de sardines. Selon l’ONP, la zone économique exclusive marocaine se caractérise par une grande diversité des ressources avec 500 espèces dont 60 seulement sont exploitées. En terme de volume, la ressource se compose essentiellement de petits pélagiques concentrés en Atlantique centre et sud. Les pélagiques représentent plus de 80% des volumes capturés et 45% de la valeur totale. Les espèces à haute valeur ajoutée sont les crustacés suivis des céphalopodes.

Le secteur de la pêche occupe une place importante dans l’économie du Maroc. Avec des captures atteignant plus d’un million de tonnes, il représente entre 2 et 3% du PIB, et génère près de 700.000 emplois directs et indirects. Les exportations marocaines des produits de la mer ont enregistré près de 1,59 milliard de dollars, contribuant ainsi pour 58% aux exportations agroalimentaires.