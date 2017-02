Un nouvel hôtel Sheraton Annaba en Algérie

Marriott International, Inc. qui a entre autres le Sheraton Casablanca, a annoncé en janvier son expansion en Algérie, avec l’ouverture de son septième hôtel dans le pays, le Sheraton Annaba. La société exploite déjà six hôtels en Algérie dont le Constantine Marriott Hotel, le Renaissance Tlemcen Hotel, le Sheraton Club des Pins, le Sheraton Oran, le Méridien Oran et le Four Points by Sheraton Oran, comptabilisant ainsi un total de 1 580 chambres. Détenu par la Société d’Investissement Hôtelière, l’imposant et accueillant hôtel Sheraton Annaba est idéalement situé et permet un accès facile à l’aéroport et aux plus belles attractions de la ville.