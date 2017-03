Nouveau gouvernement : l’Istiqlal attend la désignation d’une personnalité qui va faire avancer les tractations

Le parti de l’Istiqlal ne s’est toujours pas réuni pour formuler une position officielle par rapport à la décision de SM le Roi de désigner un successeur à Abdelilah Benkirane. Cela n’a pas empêché Adil Benhamza, porte-parole du parti de la balance d’exprimer son commentaire. « Cette décision est constitutionnelle et respecte parfaitement l’esprit de l’article 47 de la Constitution qui stipule que SM désigne une personnalité politique appartenant au parti qui a eu le plus de voix lors des élections législatives, sans préciser que cette personnalité soit obligatoirement le secrétaire général », a déclaré M.Benhamza à Maroc Hebdo.

Toutefois, le porte-parole du PI n’a pas manqué de pointer du doigt un vide constitutionnel qui ne contraint pas le chef de gouvernement désigné à former son équipe gouvernementale dans un délais bien précis. « Nous avons aujourd’hui dépasser le cinquième de blocage gouvernemental. Cette situation a un coût économique, social, et politique qui impacte aussi l’image du pays. Surtout qu’il n’y a pas eu d’avancées notables dans les négociations depuis un mois et demi », a relevé M.Benhamza. Et de conclure : « Aujourd’hui, donc nous attendons la désignation d’une nouvelle personnalité du PJD qui pourrait faire avancer les tractations. »