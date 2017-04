Nostalgie. Chamakh et Zaïri sur 2M après la victoire des Lions face à l’Algérie à la CAN de 2004

Le site web safmaroc.com, spécialisé dans les statistiques et les archives du football national, a publié le mercredi 5 avril 2017 une ancienne vidéo où les désormais anciens internationaux Marouane Chamakh et Jaouad Zaïri s’exprimaient sur la chaîne « 2M » au sujet de la victoire (3-1) de l’équipe du Maroc face à son homologue algérienne en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 2004.