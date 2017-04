Nezha El Ouafi : « nous devons accélérer l’action du gouvernement »

Peu après sa nomination par le roi, mercredi 5 avril à Rabat, au poste de Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, chargée du développement durable, Nezha El Ouafi a déclaré à Maroc Hebdo : « Je suis très honorée d’avoir bénéficié de la confiance royale. Mais aujourd’hui, d’énormes défis attendent le gouvernement ».

Et d’ajouter : « nous se devons de réussir notre mission et accélérer la dynamique des divers chantiers ouverts afin de compenser le temps politique perdu sans gouvernement durant les six mois passés. Ainsi après validation rapide de la déclaration gouvernementale au parlement et ainsi que de la loi de finances, nous nous mettrons au plus vite à l’action ».

Concernant son portefeuille, Mme El Ouafi qui fait partie des membres du nouveau gouvernement a relevé que sa mission sera « un véritable défi et un test de la cohésion du gouvernement dans la mesure où elle impose de collaborer avec d’autres secteurs et administrations ».