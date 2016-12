Neuf morts et 45 blessés dans un accident de la route entre Fès et Sidi Kacem

Neuf personnes ont été tuées et 45 autres blessées dont 15 dans un état grave, dans un accident de la route survenu dimanche sur la route nationale N 4 reliant Fès et Sidi Kacem, au niveau du douar Laâtatfa (commune Zekouta), ont indiqué les autorités locales de la province de Sidi Kacem.

L’accident a eu lieu suite au renversement d’un autocar qui transportait un groupe de jeunes de retour à Machraâ Belksiri après une excursion organisée à leur profit à Ifrane par une association, ajoute la même source.

Les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie royale et de la Protection civile se sont rendus sur le lieu de l’accident pour prendre les mesures et dispositions nécessaires, relève la même source, précisant que 12 ambulances ont été mobilisées pour transporter les blessés aux unités hospitalières de Sidi Kacem, Kenitra et Meknès.

Une enquête a été ouverte par les autorités locales pour déterminer les circonstances de cet accident.