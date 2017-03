La neige tombera du jeudi au vendredi dans plusieurs régions du Maroc

De fortes chutes de neige à partir de 1.200m, un temps froid et des rafales de vent (60/80 km/h), sont prévus, du jeudi au vendredi, dans plusieurs régions du Royaume. C’est ce qu’a annoncé, mercredi, la Direction de la météorologie nationale (DMN).

La DMN précise dans un bulletin météorologique spécial que les fortes chutes de neige intéresseront les reliefs relevant des provinces de Taza, d’Al Hoceima, Chefchaouen, Sefrou, El Hajeb, Khénifra, Ifrane, Midelt, Beni Mellal, Azilal et d’El Haouz. Aussi de faibles chutes de neige intéresseront même les plateaux orientaux.

La température dans les provinces d’Al Hoceima, Taza, Sefrou, El Hajeb, Ifrane, Midelt, Azilal et d’El Haouz, variera entre 02C et 07C, et se situera entre 08C et 12C dans les provinces d’Ouazzane, Taounate, Moulay Yaakoub, Meknès, Fès, Beni Mellal, Khémisset, Khouribga, Khenifra, Fqih Ben Saleh, Nador, Driouch, Berkane, Jerada, Oujda et de Taourirt.

Le temps froid persistera jusqu’à la matinée du samedi 25 mars, et que des rafales de vent (60/80 km/h) concerneront du jeudi à 12h00 au vendredi à 3h00, les provinces d’Ouarzazate, Tinghir, Errachidia, Midelt, Boulemane, Guercif, Tantan, Tarfaya, Laayoune, Boujdour, Dakhla et d’Essaouira.