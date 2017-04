Nabila Mounib : « On n’attend rien de ce gouvernement »

« Je ne m’attendais à aucune surprise de la part de ce gouvernement puisqu’après 6 mois de blocage on a eu droit à une majorité hétéroclite composée de plusieurs sensibilités et qui sera incapable de mettre en œuvre un programme ». C’est en ces termes que Nabila Mounib, secrétaire générale de la fédération de la gauche démocratique, a réagi à la nomination par le roi des membres du gouvernement El Othmanin, mercredi 5 avril 2017 à Rabat.

Pour Mme Mounib, « ce gouvernement mené toujours par le PJD suivra la même politique du mandat précédant consistant à porter atteinte aux acquis des Marocains, notamment en privatisant l’éducation et la santé, deux fondamentaux pour garantir la dignité des citoyens ». Et de conclure : « les attentes du peuple sont grandissantes : on est passé de deux manifestations par jour à une cinquantaine. Ainsi les Marocains sont de plus en plus conscients quant à la nécessité d’activer des réformes, notamment politiques, au niveau de la justice et de l’éducation pour plus de démocratie et de progrès».