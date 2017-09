Nabil Benabdallah en une visite de travail en Guinée

Le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, M. Mohammed Nabil Benabdallah a effectué, mercredi, une visite de travail en Guinée pour s’enquérir sur place de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Convention signée devant SM le Roi Mohammed VI et le Président guinéen Alpha Condé, portant sur l’appui et l’accompagnement du Maroc dans la mise à niveau de la ville de Conakry.

Au cours de ce déplacement qui s’inscrit dans le cadre des Hautes Instructions Royales portant sur le renforcement de la coopération Maroc-Afrique, M. Benabdallah a eu un entretien avec son homologue guinéen, suivi d’un atelier de restitution des résultats du diagnostic réalisé par un bureau d’études marocain assisté par un BET guinéen, en vue d’identifier les axes prioritaires à mettre à niveau dans la capitale, indique un communiqué du ministère.

A l’issue de cette réunion, à laquelle ont participé les représentants des différentes autorités concernées par cette opération, et à la visite de terrain effectuée par les deux ministres, les deux responsables se sont félicités de l’excellent esprit de collaboration qui caractérise ce projet ainsi que du respect du calendrier de sa mise en œuvre.

M. Benabdallah a, par la suite, été reçu par le premier ministre guinéen qu’il a informé de l’état d’avancement du projet et assuré de l’engagement du Maroc auprès de ce pays frère, conformément à la volonté et aux Hautes Instructions de SM le Roi.

Il est à noter que l’appui du Maroc à la mise à niveau de la ville de Conakry bénéficie d’un don de 10 millions de Dollars octroyé par le Royaume, et porte aussi bien sur l’ingénierie et le financement d’aménagements urbains que sur la formation et le transfert de compétences dans ces domaines.