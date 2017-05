N° 1209 : L’ALGÉRIE REÇOIT LE COUP DE GRÂCE DE L’ONU

Éditorial

4 L’éclairé conseil du policier

Direct

8 Le progrès des droits de l’Homme au Maroc largement salué à Genève

9 Signature d’une convention sur l’usage de l’amazigh à la Chambre des Conseillers

Couverture

10 L’Algérie reçoit le coup de grâce de l’ONU

14 Interview exclusive de Charles Saint-Prot : “Le Polisario est un mouvement déstabilisateur”

18 Le Polisario s’enfonce

Politique

20 Le Maroc et la France, une relation inébranlable

21 Les FAR au top 60 des armées les plus puissantes au monde

22 Les manifestations d’Al Hoceima sont-elles téléguidées?

24 Hamid Chabat en équation

25 Le leadership en crise

Economie

26 Le cri du désespoir

28 Un coup dur pour les investisseurs

29 Consommer moins d’énergie est possible

30 “L’Banka Lik”, une offre bancaire 100% mobile

32 Un plan Marshall pour les Africains

Société

36 El Othmani face aux syndicats

38 Un paradis architectural au coeur de Casablanca

40 La chasse au sanglier est lancée

Culture

42 Le rêve en partage

45 Asmaa El Arabi, 24 ans, nouvelle coqueluche des réseaux sociaux

Chronique

50 Cachez-moi ces pauvres que je ne saurais voir