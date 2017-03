Un mort et huit personnes blessées dans un incendie à Salé

Un élément de la protection civile a trouvé la mort et quatre ont été blessés dans un incendie, qui s’est déclaré tôt dimanche dans un entrepôt de bois sur la corniche de Sidi Moussa à Salé, apprend-on auprès des autorités de la préfecture de Salé.

L’incendie, qui a également fait quatre autres blessés, a provoqué l’effondrement d’un immeuble adjacent à l’entrepôt, précise la même source, ajoutant que les services de la protection civile et des autorités locales et sécuritaires sont intervenus pour circonscrire le feu et évacuer les habitants du bâtiment sinistré.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital provincial de Salé pour recevoir les soins nécessaires, tandis que l’état de l’un des membres de la protection civile a nécessité son transfert à l’hôpital militaire de Rabat.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes de l’incendie.