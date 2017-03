Mohand Laenser: « Je souhaite que M. El Othmani puisse former rapidement une majorité »

Contacté par Maroc Hebdo, en ce début de vendredi 17 mars 2017, Mohand Laenser, secrétaire général du Mouvement populaire (MP) s’est dit optimiste suite à la désignation par SM le Roi de Saad Eddine El Othmani pour former un nouveau gouvernement.

« Nous ne pouvons que saluer cette décision royale. M. El Othmani a les qualités requises pour former un gouvernement et les compétences nécessaires pour le diriger. N’oubliez pas que M. El Othmani a été secrétaire général du PJD avant Abdelilah Benkirane et qu’il a été ministre des Affaires étrangères, ce qui lui a permis de connaître au plus près les grands dossiers qui intéressent le Maroc sur tous les plans… »

Peut-il réussir là où M. Benkirane a échoué ? Fera-t-il les concessions qu’il faut pour débloquer la situation ? A cette question, M. Laenser répond : « Il faut bien dépasser cette situation de blocage qui a trop duré et qui est préjudiciable au pays sur plusieurs niveaux. M. El Othmani a été de toutes les rencontres de M. Benkirane avec les chefs des différentes formations politiques et il sait où se situe le blocage. Son tempérament aidant, il a toutes les chances pour réussir… »