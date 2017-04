Mohamed Yatim, ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle

Il a été particulièrement actif depuis le limogeage de Adelilah Benkirane et la nomination de Saâd Eddine El Othmani pour former le gouvernement. Mohamed Yatim, nommé ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, n’a pas laissé filer l’opportunité des récentes évolutions pour se positionner sur le devant de la scène. On le voyait alors toujours proche du nouveau Chef du gouvernement, distillant les déclarations.

Pour ce vétéran de la mouvance islamiste marocaine, il était temps de franchir un cap en décrochant un portefeuille ministériel. Lui qui a raté, en 2012, l’occasion d’intégrer le cabinet Benkirane malgré son parcours et son poids au sein du parti.

Né le 16 août 1956 à Casablanca, M. Yatim a, à l’instar des ténors du PJD, entamé son activisme au milieu des années 1970 au sein de la Chabiba Islamiya de Abdelkarim Moutii. Après l’exil de ce dernier et l’effritement de son organisation, les «Frères», dont M. El Othmani, décident de créer en 1983 un nouveau cadre, la Jamaa Islamiya, pour mener leurs actions, et accordent sa présidence à M. Yatim. Ce dernier continuera alors à gravir les échelons.

Diplômé en philosophie de l’ENS, et titulaire d’une licence en psychologie, il prendra part à la mutation de la Jamaa Islamiya, qui deviendra le Mouvement du renouveau et de la réforme puis le Mouvement de l’unicité et de la réforme (MUR). Outre son poste au bureau exécutif du PJD et au bureau exécutif de la vitrine idéologique du parti, le MUR, M. Yatim a déjà été député de Beni Mellal à deux reprises (2007 et 2011). Il a également été président de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), centrale syndicale proche du PJD, jusqu’à 2015