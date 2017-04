Mohamed Laâraj, ministre de la Culture et de la Communication

Jusqu’à sa nomination le 5 avril 2017 par S.M. le Roi Mohammed VI au poste de ministre de la Culture et de la Communication au sein du gouvernement Othmani, Mohamed Laâraj était plus connu pour être un professeur universitaire de la faculté de droit de Fès et président du groupe haraki du Mouvement populaire (MP) à la Chambre des représentants.

Né le 13 février 1964 à Al Hoceima, ce Rifain, devenu député sous les couleurs du Mouvement populaire dans la circonscription de sa région, a bénéficié lors des élections législatives du 7 octobre 2016 de l’appui et de la sympathie des habitants de Ikaouen, une commune qui englobe 14.000 électeurs, ce qui lui a assuré un confortable siège. Licencié en Droit à l’Université de Fès en 1987, il obtient son Doctorat d’État en 2002 à Rabat.

Après avoir enseigné à l’Université Abdelmalek Saâdi de Tétouan, il revient à celle de Fès tout en assurant la fonction de professeur visiteur dans plusieurs universités du Royaume. Spécialiste notamment en Droit constitutionnel, M. Laâraj est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, ainsi que de dizaines de contributions à des revues spécialisées. Son parcours politique commence au sein du Front des Forces Démocratiques (FFD). Il entre au Parlement en 2007 et enchaîne deux autres mandats sous les couleurs du Mouvement populaire (2011- 2016 et 2016-2021)