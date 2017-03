Mme Zineb El Adaoui reçoit à Bamako le  »Prix AllAfrica Leadership Féminin »

Mme Zineb El Adaoui, wali de la région Souss-Massa, a reçu, mardi à Bamako, le Prix AllAfrica Leadership Féminin, qui honore les femmes africaines leaders dans leurs domaines respectifs.

La remise de cette distinction a eu lieu à l’occasion d’un atelier sur « L’autonomisation économique des femmes et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique », organisé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme, à l’initiative du Groupe AllAfrica Global Media, en partenariat avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies pour l’autonomisation économique des femmes (UNHLP).

Outre Mme El Adaoui, le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 a également été décerné à la Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action Citoyenne pour la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, économiste et présidente du Conseil d’administration d’une entreprise, l’Ivoirienne Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier, ainsi que Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, entreprise spécialisée en gastronomie africaine en France.

Un prix d’honneur a aussi été remis à la Première Dame du Mali, Aminata Maiga Keita, pour son action au sein de son ONG Agir.

Les participants à l’atelier ont souligné que l’égalité des genres et l’autonomisation économique des femmes sont des aspects indispensables de l’agenda 2030 sur le développement durable qui vise à garantir une croissance inclusive en ne laissant personne pour compte.

Et d’ajouter que l’égalité des genres est une question fondamentale des droits de l’Homme et l’autonomisation économique des femmes peut énormément contribuer au développement humain, à la croissance économique et aux activités commerciales, relevant que le progrès requiert que des mesures soient prises au niveau local et au niveau mondial et par toutes les parties prenantes de la société qui travaillent souvent dans des partenariats pour produire un impact évolutif et durable en faveur de la femme.

Pour la directrice régionale d’AllAfrica, Mariama Sy, citée dans communiqué des organisateurs, la rencontre de Bamako se situe dans un contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les fossés et les disparités avec les pays développés.

La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique, a-t-elle noté.

Les travaux de cet atelier seront poursuivis par un débat sous le thème »Elles Inspirent », devant réunira des femmes leaders en médecine, en aéronautique, en administration publique et en commerce avec des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir.

La cérémonie de remise des Prix AllAfrica Leadership Féminin, dont les deux premières éditions ont été tenues à Dakar, a été marquée par la présence de membres du gouvernement malien et de l’ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri.