Une ministre et huit secrétaires d’État

Les femmes gagnent du terrain

Améliorer la représentativité des femmes au sein des institutions officielles. C’est l’une des principales revendications de la mouvance féministe au Maroc. Et cette dernière devrait être satisfaite par la composition du nouveau gouvernement de Saâd Eddine El Othmani. Du moins au vu du nombre des femmes présentes dans le nouvel exécutif par rapport à ses prédécesseurs. En effet, le cabinet El Othmani compte neuf femmes, soit près du quart des 39 membres qui le composent.

C’est un plus par rapport au gouvernement sortant qui comptait 6 femmes sur 38 ministres, et évidemment largement plus que le premier gouvernement Benkirane (janvier 2012-octobre 2013), qui n’affichait qu’une seule et unique femme, en l’occurrence la PJDiste Bassima El Hakkaoui. Cette dernière a été d’ailleurs reconduite à son poste à la tête ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social dans le gouvernement El Othmani. Le PJD sera représenté par deux autres femmes, Jamila El Moussali, secrétaire d’État auprès du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat, de l’Économie sociale, chargée de l’Artisanat et de l’Économie sociale, et Nezha El Ouafi, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énegie, des Mines et du Développement durable, chargée du Développement durable.

Côté RNI, Mbarka Bouaida change de portefeuille et devient secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, chargée de la Pêche maritime, alors que Lamia Boutaleb a eu le poste de secrétaire d’État auprès du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, chargée du Tourisme.

Charafat Yadri Afilal et le PPS gardent le Secrétariat d’Etat auprès du ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, chargé de l’Eau. Quant au MP, il sera représenté par Fatna Lkhiyel, la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, chargée de l’Habitat, tandis que l’USFP sera représentée par Rkia Derham, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, chargée du Commerce extérieur. Mounia Boucetta (SAP) est, quant à elle, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale