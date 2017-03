Le ministre de l’Intérieur tient à Guelmim une réunion consacrée au modèle de développement des provinces du Sud

Le ministre de l’Intérieur a tenu, jeudi à Guelmim, une réunion consacrée à l’évaluation des étapes de mise en oeuvre des différents projets inscrits dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud et à la promotion des mesures dans le but d’atteindre les objectifs escomptés de ce modèle de développement conformément aux Hautes instructions royales. Cette réunion s’est tenue en présence du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, de la ministre déléguée chargée de l’Eau, du président du Conseil économique, social et environnemental, du Wali et des gouverneurs de la région Guelmim-Oued Noun, du président de la région, des présidents des collectivités territoriales et des représentants des secteurs, des instances et des établissements et des entreprises publiques concernés, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Intérieur a assuré la population de Guelmim-Oued Noun de la sollicitude dont le Souverain entoure Ses fidèles sujets dans cette région et de l’attention qu’Il leur accorde à travers plusieurs plans et programmes de développement qui ont pris une nouvelle dimension depuis le discours Royal prononcé à l’occasion du 40ème anniversaire de la glorieuse Marche verte et le lancement du modèle de développement des provinces du Sud.

Après avoir passé en revue plusieurs projets stratégiques dont a bénéficié la région de Guelmim-Oued Noun dans le cadre du plan de développement des provinces du Sud, avec une enveloppe budgétaire qui a atteint 11 milliards de dirhams (MMDH), le ministre a précisé que 40 projets ont déjà été lancés dans ce cadre pour un investissement estimé à 1,4 MMDH. Il s’agit de projets agricoles d’un montant de 800 millions de dirhams (MDH), du projet de l’aéroport de Guelmim (250 MDH) qui se trouve dans ses phases finales et du projet du barrage Fask, dont le coup d’envoi des travaux de réalisation sera donné durant l’été de cette année, avec un budget de 1,5 MMDH, précise le ministre.

Parmi ces projets, figurent également le projet de l’autoroute reliant la ville de Guelmim à Oued Drâa, Tan Tan et l’Ouatia, qui a été programmé au cours de cette année, fait savoir le ministre, notant que les travaux du tronçon Guelmim-Tiznit seront lancés en 2018. Il s’agit également des programmes de réhabilitation urbaine de Guelmim, Sidi Ifni et Assa Zag, pour une enveloppe budgétaire de 1,1 MMDH et du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville Sidi Ifni (342 MDH), dont le coup d’envoi des travaux aura lieu début 2018, ajoute-t-il. Durant l’année en cours, il a été procédé à la réalisation de plusieurs projets sociaux, relatifs aux domaines de l’éducation nationale, de la santé, de la culture, de l’emploi et de l’artisanat et qui ont fait l’objet de conventions signées entre la Région et les départements ministériels concernés, explique le ministre. Les différents projets programmés sont sur la bonne voie conformément aux objectifs tracés, souligne le ministre, affirmant que les mesures nécessaires seront prises pour accélérer le rythme de lancement des autres projets dont la réalisation n’a pas encore commencé.

Il a appelé, dans ce sens, tous les acteurs et intervenants, départements gouvernementaux, autorités territoriales, présidents des régions et communes, société civile et population locale, à se mobiliser pour donner une forte impulsion au modèle de développement des provinces du Sud et adhérer à la dynamique que connaissent ces provinces dont l’objectif ultime est d’être au service du citoyen.