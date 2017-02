Le ministère de la santé lutte contre le tabagisme dans les établissements scolaires

Le tabagisme prend de l’ampleur dans les collèges et les lycées

La lutte contre le tabagisme conti- nue. Aussi bien dans les lieux publics, les administrations, les entreprises que dans les établisse- ments scolaires. Ces derniers connaissent, en effet, depuis quelques années, une recrudescence inquiétante du tabagisme, particulièrement dans les collèges et les lycées. D’où le lancement par le ministère de la Santé d’un ambitieux programme de lutte contre le tabagisme dans les établisse- ments scolaires, en partenariat avec la Fon- dation Lalla Salma de lutte contre le Cancer. Baptisé «Collèges et lycées sans tabac», ce programme s’assigne pour objectif de lutter contre la première cigarette chez les collégiens et les lycéens. Selon une récente enquête réalisée au Maroc, les enfants fumeurs dont l’âge varie entre 13 et 15 ans représentent 9,5% du total des écoliers au Maroc. Selon le ministère de la Santé, le pourcentage des garçons fumeurs s’établit à 11%, contre 7% pour les filles.

Le plus grave, c’est que, selon des spécia- listes, ces indicateurs sont amenés à aug- menter au cours des quelques prochaines années. La même enquête révèle, égale- ment, que pas moins de 20% des enfants scolarisés sont, dans la quasi-majorité des cas, influencés par leur milieu familial. Par ailleurs, il faut savoir que les chiffres du tabagisme dans notre pays sont particuliè- rement alarmants. Et ce malgré toutes les lois décrétées et les mesures d’interdiction du tabac dans certains lieux publics.

Arsenal juridique insuffisant

Le Maroc est, en effet, l’un des plus grands consommateurs de tabac en Méditerranée avec plus de 15 milliards de cigarettes par an. D’après une enquête nationale sur les habitudes et les comportements des fumeurs, rendue publique récemment par la Fondation Lalla Salma de lutte contre le cancer, le fumeur marocain dépense en moyenne 22 dirhams par jour pour l’achat de tabac. Aussi, 17% de la population maro- caine sont exposés au tabagisme passif dans l’entourage professionnel, 32% le sont en milieu familial, alors que 60% des Maro- cains le sont dans les lieux publics.

Pour beaucoup, l’arsenal juridique anti-ta- bac est bien insuffisant pour combattre le phénomène. Les dispositions de la loi 15-91, relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif ne sont pas du tout dissuasives. D’autant que cette loi n’est pas encore entrée en vigueur, depuis sa promulgation en 1991. Le blocage de sa mise en vigueur s’explique par l’absence du décret d’application de cette loi.

Le Maroc fait aussi partie des rares pays dans le monde à ne pas avoir encore ratifié la convention internationale de l’Organi- sation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Au niveau mondial, les consé- quences du tabagisme sont dramatiques. Plus de 6 millions de personnes sont mortes ainsi que près de 8 millions de personnes devraient mourir à l’horizon 2030 à cause de ce fléau. Et ce sont généralement les populations à très bas revenus qui sont les principales victimes du tabagisme.